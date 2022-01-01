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الصحة العالمية: "أوميكرون" ليس نسخة أخيرة من كورونا والمتحورات الجديدة قد تكون أكثر عدوى

الإثنين 24 يناير 2022 05:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: "أوميكرون" ليس نسخة أخيرة من كورونا والمتحورات الجديدة قد تكون أكثر عدوى



وكالات/سما/

أكدت منظمة الصحة العالمية أن "أوميكرون" ليست نسخة أخيرة من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، موضحة أن المتحورات الجديدة قد تكون أكثر عدوى.


وقالت المديرة الفنية لبرامج الطوارئ في المنظمة وخبيرة الأمراض المعدية، ماريا فان كيرخوف، في حديث لبرنامج "العلم خلال 5 دقائق" الذي يبحث على موقع المنظمة: "كلا سيستمر الفيروس في التداول كلما ازدادت الإمكانيات المتوفرة لتغيره".

وشددت فان كيرخوف على أن "اوميكرون" لن يكون نسخة أخيرة للفيروس، ومن المرجح مستقبلا بدرجة كبيرة ظهور نسخ جديدة ستثير القلق.

وأوضحت أن ميزات السلالات الجديدة غير معروفة حاليا، لكنها أكدت "أنها ستكون بلا شك أكثر عدوى لأنه سينبغي لها تجاوز النسخ المتداولة حاليا".

وتابعت أن هذه النسخ الجديدة التي يتوقع ظهورها ستستطيع التسبب في حالات الإصابة بالمرض بخطورة أكبر أو أقل، لكنها ستكون قادرة على الالتفاف على الحماية المناعية.

كما شددت المسؤولة الصحية على أنه لا يجب اعتبار متحور "أوميكرون" نسخة "ضعيفة"، مبينة أنه "لا يزال خطيرا" رغم التقارير حول أن الإصابات به تثير بشكل عام سيرا أقل خطورة للمرض.

#الصحة العالمية #أميكرون #فيروس كورونا #وباء كورونا

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