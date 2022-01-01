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نابلسّ: مقاومون يطلقون النار تجاه البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح

الإثنين 24 يناير 2022 03:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نابلسّ: مقاومون يطلقون النار تجاه البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح



نابلس/سما/

أطلق مقاومون، مساء الأحد، النار تجاه بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على جبل صبيح، في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن إطلاق النار نفذه مقاومون استهدف البؤرة الإستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس".

واستنفر الاحتلال قواته عقب عملية إطلاق النار على جبل صبيح، وتمركزت عدة جيبات عسكرية على مفترق البلدة.

وكانت قد تعرضت البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في الآونة الأخيرة لعدة عمليات إطلاق نار، استهدفت قوات الاحتلال المتواجدة بشكل دائم فيها.

وتندلع بشكل شبه يومي مواجهات عنيفة بين الشبان، وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وفي كثير من الأحيان يشارك مقاومون في هذه المواجهات من خلال إطلاق الرصاص، والاشتباك مع جنود الاحتلال.

وقدمت بلدة بيتا في نابلس 9 شهداء ومئات المصابين، منذ اندلاع المواجهات شبه اليومية في البلدة في منتصف يونيو الماضي، احتجاجاً على إقامة البؤرة الاستيطانية "أفيتار".

#جبل صبيح #نابلس

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