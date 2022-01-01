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قناة عبرية: 80 ألف مبنى في" إسرائيل" تحت التهديد في حال وقوع هزة أرضية قوية

الإثنين 24 يناير 2022 02:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: 80 ألف مبنى في" إسرائيل" تحت التهديد في حال وقوع هزة أرضية قوية



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 12 العبرية بأن 80 ألف مبنى في إسرائيل معرض لخطر كبير في حال حدوث هزة أرضية قوية، وذلك بعد أن ضربت هزتان أرضيتان إسرائيل السبت والأحد.

وأشارت القناة إلى أنه بعد وقوع هزتين أرضيتين شمالي إسرائيل بفارق 12 ساعة تم رفع حالة الجاهزية لسيناريو مدمر.


وأضافت أنه "تم تحديد المدن الإسرائيلية الأكثر عرضة لتكبد أضرار جراء هزة أرضية والتي تقع غالبيتها شمالي إسرائيل وهي: كريات شمونة، صفد، طبريا ، حاتسور، مجدال هعميق، عفولة، كتسرين، روش بينا، بيسان، وإيلات".

وأشارت إلى أن هذه القائمة أعدت في إطار النقاش الذي جرى الأسبوع الماضي في وزارة البناء والمخاطر، مضيفة أنه "في سيناريو تقع فيه هزة قوية في إسرائيل، هناك 80 ألف مبنى تم تصنيفها على أنها معرضة لخطر كبير وبنيت قبل عام 1985".

وأكدت أنه "في حال وقوع مثل هذا السيناريو فإن 35% من المباني ستتضرر بشكل كبير".

#اسرائيل #هزة أرضية #زلازل

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