منخفض قطبي مصحوباً بالثلوج يضرب البلاد اعتباراً من الأربعاء

رام الله/سما/

قال موقع "طقس فلسطين" ، مساء الأحد، ان كتلة قطبية شديدة البرودة تتمركز هذه الأثناء فوق البحر الأسود وغرب تركيا، وتُشير آخر إصدارات النماذج العددية الصادرة على مدار اليومين الماضيين الى اقتراب هذه الكتلة القطبية من الجزر اليونانية غداً الثلاثاء، وإتجاهها شرقاً بالاتجاه نحو يوم الأربعاء الى الحوض الشرقي للبحر المتوسط بإسناد ودعم قطبي مباشر من أقاصي الشمال.

وبحسب الموقع المختص بالأرصاد الجوية فإن فلسطين ستتأثر يوم الأربعاء بمنخفض جوي جديد عالي الفعالية، بحيث تنشط الرياح وتسود أجواء باردة جداً، كما تتهيأ الفرصة لتساقط زخات مطرية وبردية ورعدية في مناطق مختلفة من البلاد في مقدمة المنخفض الجوي.



وأضاف: في ساعات النهار وبالإتجاه نحو ساعات العصر والمساء يزداد تعمق الهواء القطبي نحو المنطقة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات ثلجية فوق الجبال الفلسطينية العالية بإذن الله.

ومع ساعات المساء وليلة الأربعاء/الخميس، يشتد تأثير المنخفض القطبي وتتساقط الامطار الغزيرة في معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات بردية، وتتساقط الثلوج فوق معظم القمم والجبال الفلسطينية بإذن الله.

وتوقع الموقع أن تكون الثلوج كثيفة ومتراكمة خصوصاً في المناطق التي ترتفع 800 متر عن سطح البحر، كما تتدنى أحياناً الى 700 متر أو أقل من ذلك وبحدة أقل من المناطق المرتفعة.

كما توقع أن يكون صباح يوم الخميس ناصع البياض في المدن والبلدات الجبلية والمناطق المرتفعة عن سطح البحر.

وتابع "يستمر تأثير المنخفض الجوي نهار يوم الخميس مع تساقطات مطرية في مناطق واسعة من البلاد، وتنحسر فرص الثلوج عن المرتفعات المتوسطة لتبقى فوق بعض القمم العالية ثم تتحول تدريجياً الى زخات ثلجية مخلوطة بالأمطار ومن ثم مطرية بشكل كامل.

وأكمل الموقع" من المتوقع أيضا أن تهطل الأمطار كذلك الحال يوم الجمعة في مناطق واسعة من البلاد بإذن الله، ومع نهاية المنخفض يتوقع أن تحصد فلسطين كميات مميزة من الهطولات بمختلف أشكالها بإذن الله.