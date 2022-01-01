شاهد: برشلونة يهزم ديبورتيفو ألافيس بهدف قاتل

مدريد/سما/

خرج فريق برشلونة بفوز ثمين من ملعب مضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره للاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي اقتنص هدف الفوز الوحيد "للبلوغرانا" في الوقت القاتل بحلول الدقيقة 87 من زمن اللقاء.



ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 35 نقطة حصدها من 21 مباراة، وتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتب الدوري "لا ليغا".

في المقابل، توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 17 نقطة، ويشغل المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري.