  1. الرئيسية
  2. الرياضة

شاهد: برشلونة يهزم ديبورتيفو ألافيس بهدف قاتل

الإثنين 24 يناير 2022 01:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: برشلونة يهزم ديبورتيفو ألافيس بهدف قاتل



مدريد/سما/

خرج فريق برشلونة بفوز ثمين من ملعب مضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره للاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي اقتنص هدف الفوز الوحيد "للبلوغرانا" في الوقت القاتل بحلول الدقيقة 87 من زمن اللقاء.


ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 35 نقطة حصدها من 21 مباراة، وتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتب الدوري "لا ليغا".

في المقابل، توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 17 نقطة، ويشغل المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري.

#برشلونة #ديبورتيفو ألافيس #الليغا الاسبانية #الدوري الاسباني

الأكثر قراءة اليوم

حماس تعلق على الهتافات ضد دول عربية وخليجية في مظاهرات بغزة

البنك الإسلامي يصدر بيانا مهما بشأن ما تعرض له من عملية اختلاس

الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة

وزيرة بريطانية سابقة: تمت إقالتي من منصبي بسبب عقيدتي الإسلامية

الأوقاف تكشف الموعد المتوقع لخروج أولى رحلات العمرة من غزة

راصد يتحدث عن آخر تطوارت المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

تفاصيل جديدة.. الكشف عن اعترافات إسرائيليات جندهن إيراني للتجسس لصالح طهران

الأخبار الرئيسية

غزة

صحيفة: إجراءات مصرية جديدة في سيناء لتنفيذ ترتيبات وساطة غزة

الجزائر

صحيفة: "عقبات كبرى" قد تؤدي الى تأجيل المؤتمر الجامع في الجزائر وهذا ما تسعى اليه فتح لارضاء "الديمقراطية"

أول تعقيب من حماس على لقاء الشيخ مع لبيد

الشيخ: سيتم الإعلان غداً عن 500 اسم لعائلات حصلت على الهويات الفلسطينية

حسين

يديعوت: لبيد يجتمع بحسين الشيخ

الاتصالات الفلسطينية