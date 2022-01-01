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جنين: عشيرة تركمان تعلن براءتها من قاتل الفتى نغنغية

الأحد 23 يناير 2022 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: عشيرة تركمان تعلن براءتها من قاتل الفتى نغنغية



جنين/سما/

أعلنت عشيرة تركمان في جنين، اليوم الأحد، براءتها من قاتل الفتى إبراهيم بسام نغنغية (تركمان) والذي غثر عليه مقتولاً الأرباء الماضي في بئر غرب مدينة جنين.

وقالت العشيرة في بيان لها، إنها “تلفظ الشاب محمد فخري علي تركمان لفظًا تامًا خارج إطار العشيرة”، كما أعلنت هدر دمه وطالبت الجهات المختصة بتنفيذ أقصى العقوبات بحقه ألا وهي عقوبة الإعدام، وذلك نظرًا لخصوصية الجريمة وما واكبها من ظروفٍ وحيثيات يندى لها الجبين، وفق البيان الذي طالب بالسرعة في تنفيذ القصاص باعتباره “الطريق الأقصر لإحقاق الحق”.


وتابعت العشيرة في بيانها أنها وبكل حمائلها وعوائلها تقف أمام مسؤولياتها الأخلاقية والدينية والوطنية والاجتماعية والقانونية، مشيرةً إلى أن “هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الفتى إبراهيم ارتكبها المجرم جريمته الشنعاء ظلمًا دون وازع من أخلاق ولا وجدان ودون أن يهتز له ضمير”.

واعتبرت أن هذه الجريمة التي اهتزت لها ضمائر كل الناس جريمة نكراء غريبة على ثقافة العشيرة وبعيدة كل البعد عن قيمها وتاريخ أبنائها، مضيفةً أن عشيرة عرب التركمان تقف وحدة واحدة أمام مسؤولياتها الأخلاقية والداخلية لإحقاق الحق.

#جنين #بسام نغنغية

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