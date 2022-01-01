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ارزيقات: طريق واد النار ما زال مغلقا بكلا الاتجاهين

الأحد 23 يناير 2022 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارزيقات: طريق واد النار ما زال مغلقا بكلا الاتجاهين



رام الله/سما/

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن طريق واد النار ما زال مغلقا بكلا الاتجاهين والعمل ما زال مستمرا لفتحه، بعد انزلاق شاحنة.

وأضاف ارزيقات أن شاحنة انزلقت في طريق وادي النار أدى لإغلاق الشارع، مناشدا السائقين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب انسكاب زيوت على الطريق بسبب هذا الانزلاق، وعدم التوجه إلى طريق وادي النار إلى أن يتم إزالة الشاحنة، وإفساح المجال أمام قوات الأمن والدفاع المدني والجهات المختصة للعمل على فتح الطريق، والتي تبذل جهدا كبيرا لفتح الطريق بأسرع وقت.

#طريق واد النار

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