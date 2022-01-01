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أولمرت يطلب إخضاع نتنياهو وعائلته لفحص نفسي وعقلي

الأحد 23 يناير 2022 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت يطلب إخضاع نتنياهو وعائلته لفحص نفسي وعقلي



القدس المحتلة/سما/

 طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، اليوم الأحد، من محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب، بإخضاع زعيم المعارضة وحزب الليكود بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، وابنهما يائير، للفحص من قبل خبير في الصحة العقلية، وتقديم رأي طبي مهني للمحكمة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذا الطلب الذي تقدم به محامي الدفاع عن أولمرت، جاء كجزء من دعوى التشهير التي رفعت من قبل عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو، ضد أولمرت الذي كان صرح لوسائل إعلام عبرية بضرورة إخضاع نتنياهو وعائلته للفحص النفسي والعقلي.


وكان الطرفان رفضا حل وسط اقترحته المحكمة عليهما يتم بموجبه الاعتذار من قبل أولمرت، فيما أصرت عائلة نتنياهو على أن يدفع تعويض مالي لها يصل إلى 837 ألف شيكل.

#نتنياهو #أولمرت

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