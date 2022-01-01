يديعوت: لبيد يجتمع بحسين الشيخ

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع واي نت العبري (الموقع الإخباري لصحيفة يديعوت أحرونوت)، مساء اليوم الأحد، عن لقاء يجمع حاليًا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مع رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ.

ولم يحدد الموقع العبري، مكان اللقاء، مكتفيًا بنقل النبأ على لسان مصدر فلسطيني قال إنه من المتوقع أن تثار خلال اللقاء قضايا سياسية، وأنه عقد بمعرفة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وكذلك وزير الجيش بيني غانتس.

وأشار الموقع، إلى أن اللقاء عقد مع الشيخ بعد أسابيع من لقاء بين لابيد ورئيس المخابرات الفلسطيني ماجد فرج.

ورفض مكتب لابيد التعليق على النبأ.

وقبل نحو شهر التقى غانتس مع الرئيس محمود عباس في منزل الأول في روش هاعين، وناقشا العديد من القضايا، بحضور الشيخ، قبل أن يعلن وزير الجيش الإسرائيلي عن سلسلة إجراءات اقتصادية لبناء الثقة.

وقال حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية عبر حسابه الرسمي على تويتر "التقيت مساء اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية. وأكدت على ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية.