  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مباحث غزة تعلن القبض على 12 لصا سرقوا أغطية "المناهل"

الأحد 23 يناير 2022 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث غزة تعلن القبض على 12 لصا سرقوا أغطية "المناهل"



غزة/سما/

أعلنت شرطة المباحث العامة في قطاع غزة ،اليوم الأحد، بالقبض على 12 لصا سرقوا أغطية مصافي "المناهل".

و أوضحت المباحث العامة أنها تابعت قيام لصوص بسرقة أغطية مصافي المياه "المناهل" في عدد من محافظات قطاع غزة.

وأشارت أنها  كثفت التحقيقات خلال الأيام الماضية، وتمكنت من توقيف 12 لصاً بشكل منفصل من محافظات شمال غزة، وغزة، والوسطى، وخانيونس، والذين أقروا بارتكابهم جريمة السرقة وتكسير تلك الأغطية وبيعها".

وذكرت أنه تمت إحالة المذكورين وعدد من المضبوطات بحوزتهم إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

#المناهل #غزة #مباحث غزة

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية

حماس تعلق على الهتافات ضد دول عربية وخليجية في مظاهرات بغزة

تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية

البنك الإسلامي يصدر بيانا مهما بشأن ما تعرض له من عملية اختلاس

حالة الطقس: البلاد تتأثر بمنخفض جوي بارد وماطر

الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة

مقتل امرأة بجريمة اطلاق نار في الرملة

الأخبار الرئيسية

الشيخ: سيتم الإعلان غداً عن 500 اسم لعائلات حصلت على الهويات الفلسطينية

حسين

يديعوت: لبيد يجتمع بحسين الشيخ

سارى

تسجيل 110 إصابات بكورونا بصفوف الأسرى في “عوفر” و”ايشل”

صحة غزة: المستشفى الأوروبي على أهبة الاستعداد للتعامل مع الموجة الرابعة وهذا ما نطلبه من المصاب بأوميكرون

الأوقاف تكشف الموعد المتوقع لخروج أولى رحلات العمرة من غزة

الاتصالات الفلسطينية