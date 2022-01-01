جنين: استمرار وقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

جنين/سما/

واصلت فعاليات وقوى جنين ومخيمها اعتصامها داخل خيمة الاعتصام، مساء اليوم الأحد، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإسنادا للأسير المريض ناصر أبو حميد والأسرى المرضى.

وشدد المتحدثون على أهمية الوحدة الوطنية بعيدا عن المناكفات والخلافات السياسية والمصالح الضيقة والحزبية التي هي السلاح الأقوى في التصدي للاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا، وإمعانه في تعذيب الأسرى ومعاقبتهم خاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يتهدده خطر الموت.

وطالبوا أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء المحتجزة في "مقابر الأرقام" وثلاجات الاحتلال.