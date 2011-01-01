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بينهم نائل البرغوثي

تسجيل 110 إصابات بكورونا بصفوف الأسرى في “عوفر” و”ايشل”

الأحد 23 يناير 2022 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 110 إصابات بكورونا بصفوف الأسرى في “عوفر” و”ايشل”



رام الله/سما/

 أفاد نادي الأسير بإصابة 110 أسرى، اليوم الأحد، بفيروس كورونا في سجني “ايشل”، وعوفر.

وأوضح أن نحو 100 أسير في سجن “عوفر” أصيبوا بفيروس كورونا، في قسمي (22، و17).


وأشار إلى أن 10 أسرى أصيبوا أيضا بفيروس كورونا في سجن “ايشل – بئر السبع” بينهم الأسير نائل البرغوثي.

والأسير نائل البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، حيث دخل عامه الـ42، وكان قد أمضى 34 عامًا بشكل متواصل وافرج عنه عام 2011 في صفقة “وفاء الأحرار”، وأعيد اعتقاله عام 2014 إلى جانب مجموعة من رفاقه المحررين في صفقة “وفاء الأحرار”.
الحرية لنائل ورفاقه الأسرى.

من جانبه، قال مكتب إعلام الأسرى “إن 5 أسرى آخرين أصيبوا في قسم 22 بسجن عوفر”، مشيرًا إلى أن إدارة سجون الاحتلال أغلقت القسم بالكامل، وسط توقعات بازدياد عدد الأسرى المصابين بالفيروس نتيجة الاختلاط.


وحمل مكتب إعلام الأسرى، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انتشار فيروس كورونا في سجون الاحتلال، محذرًا من اتساع رقعة انتشار الفيروس في سجون الاحتلال، فيما طالب مكتب إعلام الأسرى، المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر العمل على تقديم العلاج اللازم والفوري للأسرى بعد مماطلة وتعنت إدارة سجون الاحتلال.

#اصابات كورونا #عوفر #ايشل #الاسرى الفلسطينيين

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