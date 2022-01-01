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حماس: تزايد الإصابات بكورونا بين الأسرى في سجون الاحتلال يكشف مدى الإهمال الطبي بحقهم

الأحد 23 يناير 2022 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تزايد الإصابات بكورونا بين الأسرى في سجون الاحتلال يكشف مدى الإهمال الطبي بحقهم



غزة/سما/

عقبت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، على ارتفاع عدد الاصابات بفيروس "كورونا" بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الى 100 إصابة.

وأكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس في تصريحات له، مساء اليوم الأحد، أن تزايد انتشار فيروس كورونا بين الأسرى يعكس الإهمال الطبي بحقهم، لافتا إلى أن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن ذلك.

وحمل قاسم، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين في سجونها نتيجة تفشي فيروس "كورونا"، لافتا إلى أن تزايد الإصابات بينهم يكشف مدى الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه مصلحة السجون الإسرائيلية ضد المعتقلين وعدم توفر أدنى مقومات الرعاية والوقاية من الفيروس. 

وقال: "ما يسمى بمصلحة السجون الصهيونية تريد أن تضيف معاناة جديدة فوق معاناة الأسرى الذين يعانون من جملة من الانتهاكات"، مضيفا: "ندعو المؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير ما يلزم لحماية الأسرى بشكل عاجل ومنع تفشي الفيروس".

وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد اكد في تصريح نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اصابة أكثر من 100 أسير بفيروس كورونا في قسم 22 من سجن عوفر الاسرائيلي، وذلك بعد صدور نتائج العينات الخاصة بالأسرى.

#حماس #ارتفاع اصابات كورونا بين الأسرى

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