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صحة غزة: المستشفى الأوروبي على أهبة الاستعداد للتعامل مع الموجة الرابعة وهذا ما نطلبه من المصاب بأوميكرون

الأحد 23 يناير 2022 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: المستشفى الأوروبي على أهبة الاستعداد للتعامل مع الموجة الرابعة وهذا ما نطلبه من المصاب بأوميكرون



غزة/سما/

أكد مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد، أن المستشفى الأوروبي لا زال على أهبة الاستعداد، والجهوزية للتعامل مع الموجة الرابعة من جائحة كورونا.

وقال العقاد خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس" :" منذ أسابيع ونحن نعد العدة، وكل ما يلزم في المستشفى الأوروبي، ونستقبل الإصابات بحيث يصلنا عدد إصابات أكبر من الموجات السابقة"، مطالباً المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة لتفادي الإصابة بفايروس كورونا.

وأوضح أن البروتوكول العلاجي لجميع المتحورات واحد، ولا يوجد تغيير على هذا البروتوكول العلاجي في العالم، متمنياً أن تكون الموجة أقل من المتوقع لكي يتم تقديم الخدمة الصحية على أكمل وجه.

ولفت إلى أن المطلوب من المصاب بالمتحور الجديد "أوميكرون" أن يعزل نفسه خمسة أيام سواء في المستشفى، أو المنزل عدا من لديهم أمراض مزمنة.

ويذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، قد أكدت في وقت سابق  أن المنحنى الوبائي في قطاع غزة يسير بشكل تصاعدي يثير القلق، مما يؤكد دخول القطاع في موجة رابعة سريعة التفشي، قد تؤدي الى شل المرافق الحياتية الأساسية.

#الصحة بغزة #وباء كورونا #متحور أوميكرون #يوسف العقاد

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