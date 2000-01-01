أعضاء كنيست وحقوقيون يطلعون على معاناة أهالي برقة

نابلس/سما/

اطلع وفد يضم أعضاء كنيست وحقوقيين إسرائيليين، اليوم الأحد، على معاناة وأوضاع المواطنين في برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن ثلاثة أعضاء من الكنيست عن حزب" ميرتس" وحقوقيين من مؤسستي "يش دين" لحقوق الانسان، وكسر الصمت، زاروا بلدة برقة واطلعوا على ما تتعرض له من هجمة شرسة واعتداءات المستوطنين وسرقة الأراضي والحصار المفروض على قرى شمال غرب نابلس.

وأضاف أن الاحتلال أعاق وصول الوفد الى البلدة أكثر من مرة، وأغلق عدة طرق وأقام حاجزا على مدخلها.

يذكر أن عددا من أعضاء القائمة العربية الموحدة زاروا المنطقة قبل أسابيع واطلعوا على معاناة المواطنين.

وتتعرض بلدة برقة والقرى المجاورة لها، لاعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال منذ منتصف كانون الاول الماضي.