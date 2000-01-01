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صحفية إسرائيلية: حسين الشيخ وماجد فرج الأكثر نفوذًا في السلطة الفلسطينية

الأحد 23 يناير 2022 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحفية إسرائيلية: حسين الشيخ وماجد فرج الأكثر نفوذًا في السلطة الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

قال الصحفية الإسرائيلية، دانا بن شمعون، اليوم الأحد، إن حسين الشيخ وماجد فرج أصبحا من أقوى الشخصيات في السلطة الفلسطينية.
 
وأضافت بن شمعون، أن تعيين حسين الشيخ عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خطوة أولية مقدمة لمنصب أمين السر وهو المنصب الذي شغله صائب عريقات سابقًا، مؤكدةً أنه في حال تقلده هذا المنصب سيعزز من مكانته السياسية.
 
وأوضحت، أن قرارات اللجنة المركزية لفتح اتخذت بالإجماع، والافتراض أنه تم الموافقة عليها من قبل، لأن أعضاء اللجنة يريدون الحفاظ على مكانتهم ومقاعدهم، ويدركون أن معارضة قرارات أبو مازن؛ قد يكون له ثمن سياسي وقد يرون أنفسهم خارجها.
 
وأشارت بن شمعون، إلى أن حسين الشيخ وماجد فرج، أصبحا الأكثر نفوذًا في السلطة الفلسطينية، بفضل قربهما من أبو مازن، ولا يوجد لقاء أو زيارة إلا ويرافقانه فيها.

#حسين الشيخ #ماجد فرج

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