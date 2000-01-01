الأوقاف تكشف الموعد المتوقع لخروج أولى رحلات العمرة من غزة

غزة/سما/

كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، عن قرب تسيير رحلات العمرة من القطاع عبر مصر؛ وذلك بعد موافقة المملكة العربية السعودية.

وقال عبد الهادي الآغا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة في تصريح صحفي إنه يتوقع أن تبدأ رحلات العمرة لسكان القطاع في النصف الأول من شهر شعبان المقبل.

وأضاف الآغا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الترتيب مع الجانب المصري حول كافة التفاصيل المتعلقة بالعمرة من بينها الخروج والنقل البري والتسعيرات ووسائل النقل. وأشار وكيل الوزارة إلى أن شركات الحج والعمر تنتظر فتح "النظام" خلال الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الأوقاف بالضفة عن البدء بموسم العمرة لهذا العام بعد موافقة المملكة على فتح المسار الإلكتروني الخاص بوضع التأشيرة على الجواز الفلسطيني بعد توقفه نتيجة انتشار كورونا.

وأوضح البكري أنه خلال الأيام السابقة تم لقاء سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري لمناقشة ترتيبات موسم العمرة والحج من خلال جواز السفر الفلسطيني وأنه وعد بإنهاء هذا الملف بالوقت القريب وذلك وفق الإجراءات والبروتوكولات الصحية الجديدة المتبعة في المملكة نتيجة الوضع الوبائي المتعلق بانتشار جائحة كورونا وناشد البكري المواطنين الراغبين بأداء العمرة بالتسجيل لدى شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة من قبل الوزارة مع ضرورة الالتزام بالأنظمة و التعليمات الجديدة التي تضمن سلامتهم وصحتهم.