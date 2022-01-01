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داخلية غزة ترفع درجة الجهوزية لإسناد الوزارات المختصة خلال المنخفضات الجوية

الأحد 23 يناير 2022 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة ترفع درجة الجهوزية لإسناد الوزارات المختصة خلال المنخفضات الجوية



غزة/سما/

رفعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، درجة الجهوزية لمساندة الوزارات والجهات المختصة في التعامل مع المنخفضات الجوية. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المديرية العامة للعمليات المركزية، ظهر الأحد، بمشاركة مكونات الداخلية المختصة، مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، في إطار تعزيز التعاون للتعامل مع المنخفضات الجوية التي تمر بها البلاد.

وترأس الاجتماع اللواء فايق المبحوح مدير عام العمليات المركزية، بحضور ممثلين عن الشرطة والدفاع المدني وسائر الأجهزة المختصة بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن شركة الكهرباء والوزارات المختصة.   

وقال اللواء المبحوح إن الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية والأمن الوطني لإسناد الوزارات والأجهزة المختصة في مواجهة المنخفضات الجوية، بما لديها من إمكانات ومقدّرات؛ لمساعدة المواطنين والتقليل من آثار المنخفضات. وأوضح المبحوح، في تصريح صحفي، أن قيادة الوزارة وجّهت نحو المساهمة بما يلزم من مقدرات وإمكانات للمساعدة في الحد من مخاطر وآثار المنخفضات الجوية على سير الحياة العامة في قطاع غزة

#الداخلية بغزة #المنخفضات الجوية

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