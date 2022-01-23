"الصحة العالمية" تتحدث عن نهاية "محتملة" لوباء كوفيد-19 في أوروبا

أ ف ب/سما/
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنها تتوقع نهاية "محتملة" لوباء كوفيد-19 في أوروبا بعد متحور "أوميكرون".
وأعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، أن المتحور "أوميكرون" الذي قد يصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس، أطلق مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19 في المنطقة وقد يقرّب الأزمة الصحية من النهاية.
وقال كلوغه لوكالة "فرانس برس": "من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء"، لكنه حضّ على الحذر من واقع تغيّر الفيروس.
#BREAKING End of pandemic in Europe is 'plausible' after Omicron: WHO pic.twitter.com/fQGrQeHT9f— AFP News Agency (@AFP) January 23, 2022