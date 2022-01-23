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"الصحة العالمية" تتحدث عن نهاية "محتملة" لوباء كوفيد-19 في أوروبا

الأحد 23 يناير 2022 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية" تتحدث عن نهاية "محتملة" لوباء كوفيد-19 في أوروبا



أ ف ب/سما/

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنها تتوقع نهاية "محتملة" لوباء كوفيد-19 في أوروبا بعد متحور "أوميكرون".

وأعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، أن المتحور "أوميكرون" الذي قد يصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس، أطلق مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19 في المنطقة وقد يقرّب الأزمة الصحية من النهاية.

وقال كلوغه لوكالة "فرانس برس": "من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء"، لكنه حضّ على الحذر من واقع تغيّر الفيروس.

#الصحة العالمية #وباء كورونا #فيروس كورونا

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