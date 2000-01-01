مباحث غزة تضبط لصوص أغطية مصافي المياه "المناهل"

غزة/سما/

ألقت المباحث العامة التابعة للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد، القبض على عدد من لصوص مصافي مياه الأمطار "المناهل".

وذكر مدير مباحث شمال القطاع مقدم رائد البنا أنهم تلقوا خلال الأيام الماضية بلاغاتٍ من بلديات شمالي القطاع والمحافظة الوسطى، تفيد بقيام مجهولين بسرقة عدد كبير من الأغطية المعدنية لمصافي مياه الأمطار "المناهل" في تلك المناطق.

وقال إنه تم على الفور متابعة تلك البلاغات وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن الفاعلين، إلى أن تم الاشتباه باثنين من اللصوص، لافتًا إلى أنه تم استدعاء الشخصين المذكورين، والتحقيق معهما حيث أقرا بسرقة أكثر من 80 غطاء لمصافي "المناهل"، وتكسيرها وبيعها لإحدى المساكب بالتعاون مع شخص ثالث تم استدعاؤه فيما بعد.





واعترف المشتبه بهم وهم (إ. ع) و(خ. ش) وشقيقه (ي. ش)، أنهم قاموا بالسرقة استغلالاً لحالة الغلاء التي تشهدها أسعار الحديد بشكل عام.

وبيّن المقدم البنا أنه تمت مخاطبة النيابة العامة لكشف ومعاينة المسكبة المذكورة، والتي ضبط بداخلها عدد من الأغطية المسروقة المعدة للإذابة.

وأوضح أنه تم تحويل صاحب المسكبة واللصوص الثلاثة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفي ذات الوقت تم التواصل مع إدارة البلديات من أجل العمل على تثبيت أغطية المصافي بشكل يحول دون سرقتها.