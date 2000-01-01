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"كهرباء غزة" تعلن تمديد حالة الطوارئ لكافة طواقمها العاملة استعداد للمنخفض الجوي

الأحد 23 يناير 2022 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كهرباء غزة" تعلن تمديد حالة الطوارئ لكافة طواقمها العاملة استعداد للمنخفض الجوي



غزة/سما/

أصدرت شركة كهرباء غزة، اليوم الأحد، تعميماً لكافة طواقمها العاملة استعداداً لدخول المنخفض الجوي الحالي.

وقالت الشركة في التعميم: نظراً لتوقعات الراصد الجوي دخول المنطقة في سلسلة من المنخفضات الجوية وعدم استقرار أحوال الطقس خلال الأسبوع الحالي فقد تقرر، تمديد حالة الطوارئ في الشركة وفقاً لخطة الطوارئ والتعليمات والتعميمات والتوجيهات الصادرة بالخصوص.

وأكدت ترتيب فرق الطوارئ والورديات لتغطية حالة الطوارئ وتزويدهم بكافة الإمكانيات واللوجستيات اللازمة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والموظفين العاملين على شبكة الكهرباء من أي مخاطر قد تطرأ وفقاً للتعميمات السابقة.


وشددت على الاهتمام بمتابعة وتنظيم جداول توزيع الأحمال بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، وإعطاء الأولوية لمحطات المعالجة والصرف الصحي والتنسيق مع جهات الاختصاص في البلديات وسلطة المياه بالخصوص.

وأكدت الإبقاء على حالة التأهب القصوى للتعامل مع أي حالات طوارئ وتعزيز التواصل مع الجهات الشريكة مثل سلطة الطاقة والبلديات والدفاع المدني والعمليات المركزية والمؤسسات الخدمية الأخرى.

#شركة الكهرباء بغزة #المنخفض الجوي

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