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راصد يتحدث عن آخر تطوارت المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين

الأحد 23 يناير 2022 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد يتحدث عن آخر تطوارت المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين



رام الله/سما/

قال الراصد الجوي قصي حلايقة ، اليوم السبت، انه مع ساعات العصر والمساء انتشرت الأمطار في مختلف المناطق ويتوقع أن تتحول الليلة إلى ماطرة في أغلب المناطق مصحوبة بهبات قوية من الرياح.

وأضاف الحلايقة في تصريح اذاعي "يستمر تأثر المنطقة غداً الاثنين بالمنخفض الجوي ويكون الهطول المطري على فترات بمشيئة الله تعالى.

وتابع " تتأثر المنطقة الأربعاء بمنخفض جوي آخر مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي ويتوقع بداية المطر مع ساعات الظهر ويستمر تأثير المنخفض حتى يوم الجمعة.

وذكر أن كميات أمطار ممتازة متوقعة بين الأربعاء والجمعة، وأنه من المتوقع تساقط الثلوج فوق الجبال ليلة الأربعاء الخميس محذرا من حدوث السيول والفيضانات.

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