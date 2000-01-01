إسرائيل توافق على إقامة صندوق مشترك بمجال الهايتك مع الإمارات

القدس المحتلة / سما /

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع القانون الذي قدمه وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، ووزيره العلوم والتكنلوجيا، اوريت فركش هكوهين، لإقامة صندوق استثمار مشترك بمجال التكنلوجيا المتقدمة (هايتك) مع دولة الإمارات، وفقًا لموقع "إسرائيل24".



وبحسب البيان الصادر، سيدعم الصندوق طلبات مشتركة بين شركات إسرائيلية وشركات إماراتية، بصورة مماثلة للصناديق الدولية الموجودة اليوم، والتي ستوفر حافزًا ماليًا للشركات الإسرائيلية.



وفًقا لذلك، ستخصص إسرائيل 15 مليون شاقل سنويًا على مدار 10 سنوات وستقوم الإمارات بتقديم مبلغ بحجم هذا المبلغ. وبسبب ذلك فإن هذا المبلغ من المتوقع أن يبلغ في غضون 10 سنوات نحو 150 مليون شاقل من الجانب الإسرائيلي، و300مليون شاقل كمبلغ كلي من كلًا الجانبين.