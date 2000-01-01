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إسرائيل توافق على إقامة صندوق مشترك بمجال الهايتك مع الإمارات

الأحد 23 يناير 2022 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توافق على إقامة صندوق مشترك بمجال الهايتك مع الإمارات



القدس المحتلة / سما /

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع القانون الذي قدمه وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، ووزيره العلوم والتكنلوجيا، اوريت فركش هكوهين، لإقامة صندوق استثمار مشترك بمجال التكنلوجيا المتقدمة (هايتك) مع دولة الإمارات، وفقًا لموقع "إسرائيل24".
 
وبحسب البيان الصادر، سيدعم الصندوق طلبات مشتركة بين شركات إسرائيلية وشركات إماراتية، بصورة مماثلة للصناديق الدولية الموجودة اليوم، والتي ستوفر حافزًا ماليًا للشركات الإسرائيلية. 
 
وفًقا لذلك، ستخصص إسرائيل 15 مليون شاقل سنويًا على مدار 10 سنوات وستقوم الإمارات بتقديم مبلغ بحجم هذا المبلغ. وبسبب ذلك فإن هذا المبلغ من المتوقع أن يبلغ في غضون 10 سنوات نحو 150 مليون شاقل من الجانب الإسرائيلي، و300مليون شاقل كمبلغ كلي من كلًا الجانبين. 

#الحكومة الاسرائيلية #الخارجية الإسرائيلية #لبيد #الامارات #اسرائيل

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