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آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين

الأحد 23 يناير 2022 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين



غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري غداً الاثنين، سيكون للحافلات السابعة والثامنة والتاسعة من كشف المسافرين رقم (2022/4) .

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/4):، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأشارت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

#وزارة الداخلية #قطاع غزة #الية السفر #معبر رفح #الهيئة العامة للمعابر والحدود

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