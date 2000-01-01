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الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 حالات وفاة و 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

الأحد 23 يناير 2022 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 حالات وفاة و 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 135، قلقيلية 37، ضواحي القدس 71، بيت لحم 193، نابلس 338، الخليل 193، رام الله والبيرة 449، سلفيت 24، طوباس 23، جنين 59، أريحا والأغوار 71، قطاع غزة 407".
 
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 21، قلقيلية 7، ضواحي القدس 11، بيت لحم 107، نابلس 58، الخليل 61، رام الله والبيرة 112، سلفيت 5، طوباس 9، جنين 17، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 35".
 
وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، حالتان في جنين، حالتان في بيت لحم، حالة في أريحا والأغوار، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.
 
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضاً، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #المحافظات الفلسطينية #قطاع غزة #الضفة الغربية

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