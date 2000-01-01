وصول جثمان بسام الملا إلى دمشق وزوجته تكشف تفاصيل حياته الأخيرة وسبب وفاته (فيديو)

دمشق/سما/

وصل جثمان المخرج السوري الراحل، بسام الملا، إلى مستشفى "الأسد الجامعي" بالعاصمة السورية دمشق ليل السبت/ الأحد بعد نقله من لبنان، حيث توفي هناك.

وكان بانتظار الجثمان عائلة الراحل وأقاربه وبعض محبيه، واقتصر الحضور الفني على الفنانة، تولاي هارون، وتماضر غانم، رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين، وبعض من أعضاء فرع دمشق لنقابة الفنانين.

وكشفت السيدة إيمان شرف، زوجة الراحل بسام الملا لموقع "فوشيا" عن لحظات حياة زوجها الأخيرة ووفاته في المنزل، ومعاناته مع مرض السكري، حيث اشتدت معاناته في العام الأخير من حياته مما أدى إلى نقله مرارا للمستشفى للعلاج، وأضافت أن قلبه توقف فجأة في المنزل ووافته المنية صباح أمس السبت. وقالت إنها وزوجها مقيمان بين دبي وزحلة في لبنان.

وأشارت إلى أنه كان مريضا بالسكري منذ فترة طويلة، لكن مرض السكري بدأ مؤخرا بمضاعفات قوية وضرب لديه الأعصاب.

وكشف شقيقه، المخرج بشار الملا، أن الراحل على الرغم من معاناته من مضاعفات مرض السكر لم يكن يرغب أن يعرف أحد بتطور حالته، وكان يتمتع بطاقة جيدة ويسعى لإنجاز عمل تلفزيوني جديد، لكن قضاء الله وقدره سبقه.

وحول تفاصيل العزاء والدفن أوضح شقيق الراحل، أنه سيجري تشييعه يوم غد الاثنين.

يذكر أن المخرج بسام الملا توفي أمس السبت في لبنان، ونشرت نقابة الفنانين في سوريا النعوة على صفحتها في "فيسبوك" وقالت فيها: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا، وسنوافيكم لاحقا بمواعيد الدفن والعزاء".

وبسام الملا من مواليد (فبراير 1956) وهو مخرج سوري قام بإخراج مسلسل البيئة الشامية السوري الأكثر شهرة "باب الحارة"، وينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا، والممثل مؤيد الملا، وولداه أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا كممثلين في مسلسل "باب الحارة".