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محرز يعلق بكلمة واحدة على نتيجة قرعة الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر

الأحد 23 يناير 2022 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
محرز يعلق بكلمة واحدة على نتيجة قرعة الدور الحاسم لتصفيات مونديال قطر



تويتر

علق قائد منتخب الجزائر، رياض محرز، بكلمة واحدة، على نتيجة قرعة الدور الحاسم لتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر، التي سحبت أمس السبت، ووضعت "محاربي الصحراء" في مواجهة الكاميرون.

وكتب محرز، نجم مانشستر سيتي، على حسابه في موقع "فيسبوك" كلمة "تركيز"، في إشارة منه إلى ضرورة التركيز من أجل تجاوز عقبة المنتخب الكاميروني للتأهل لنهائيات بطولة كأس العالم المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة ما بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وتلعب الجزائر ضد الكاميرون ذهابا وإياب نهاية شهر مارس المقبل، لتحديد المتأهل منهما للمونديال القطري.

ويسعى منتخب الجزائر، للتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام 1982، 1986، 2010، و2014، فيما يتطلع منتخب الكاميرون، وهو أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم في إيطاليا 1990، للظهور في العرس الكروي العالمي للمرة الثامنة بعد 1982، 1990، 1994، 1998، 2002، 2010، و2014.

#رياض محرز #مونديال قطر

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