  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تيار المستقبل يعلق على الشتائم ضد السعودية التي أطلقها مناصرون "دعما" للحريري

الأحد 23 يناير 2022 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيار المستقبل يعلق على الشتائم ضد السعودية التي أطلقها مناصرون "دعما" للحريري



بيروت/سما/

دان "تيار المستقبل" اللبناني، "الشتائم" التي أطلقها بعض مناصري رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، ضد السعودية، خلال مسيرات داعمة له.


وفي بيان له، قال "تيار المستقبل": "تلجأ جهات معروفة الأغراض والنيات الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنيل من المملكة العربية السعودية وقيادتها بدعوى التضامن مع الرئيس سعد الحريري".

وأضاف: "إن هذه الاعمال مرفوضة ومدانة كائنا ما كان مصدرها وأهدافها، والمملكة ستبقى عندنا بإذن الله قبلة الشرفاء في لبنان للعروبة والخير، فما يؤذيها يؤذينا ومن ينال منها يطعن الحريرية بالصميم".

هذا وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عددا من مناصري الحريري وهم يشتمون السعودية خلال تجمعهم أمام بيت الوسط في تظاهرة داعمة له.

#تيار المستقبل #لبنان #السعودية #سعد الحريري

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية

تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية

حماس تعلق على الهتافات ضد دول عربية وخليجية في مظاهرات بغزة

البنك الإسلامي يصدر بيانا مهما بشأن ما تعرض له من عملية اختلاس

الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة

حالة الطقس: البلاد تتأثر بمنخفض جوي بارد وماطر

مقتل امرأة بجريمة اطلاق نار في الرملة

الأخبار الرئيسية

الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 حالات وفاة و 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

وزير الأوقاف: السعودية وافقت رسمياً على اعتماد جواز السفر الفلسطيني لأداء مناسك الحج والعمرة

المالكي: فلسطين تقف الآن امام استحقاقات مصيرية وكبرى ستبحثها اجتماعات "المركزي"

ابو مرزوق: لن تكون هناك تهدئة بلا مقابل.. والمقاومة ستنتزع فك الحصار والإعمار من الاحتلال انتزاعًا

القوى الوطنية والإسلامية بغزة: لسنا جزء من أي صراعات في العالم العربي

الاتصالات الفلسطينية