السعودية.. أمير يعلق على: "الموت لآل سعود"

الرياض/سما/

علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على الذين يرددون "الموت لآل سعود"، مؤكدا أن "الموت كتبه الله على جميع خلقه".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد: "يرددون :الموت لآل سعود..! والحياة لمن؟ لخامنئي ونصر الله وسليماني وأبو عزرائيل؟.. الموت كتبه الله على جميع خلقه، ولكل أجل.. كتاب لآل سعود وغيرهم.. ولكن الخسة والحقارة والجحود خيارات أصيلة لديكم".

وفي تغريدة أخرى، قال الأمير السعودي ناشرا أبياتا من الشعر: "صحت نجد على صوت النباح ولجة الغربان..عوافي.. قرِبي منك الوساده وادخلي لحافك..كأنك ما تعودتي على التجريح والنكران..من اللي زادهم في ما مضى من لحم أكتافك..تهاوى عرش كسرى وانتهت سطوة بني عثمان..وانتي مثل خشم طويق في عزمك وميقافك..بدر بن عبد المحسن".

وأضاف في تغريدة أيضا: "سبحان القائل ( إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا)..الحمد لله على نعمه العظيمة.. قدر العظيم أن يعطي ويُجَحد، كان هذا قديما ولا زال وسيظل الى أن يبعث الله الأرض ومن عليها..هل تظنون أننا نفاجأ بجحودكم أو أن شتائمكم تؤذينا؟ لا ورب الكعبة .. ندرك جيدا مدى خستكم!"