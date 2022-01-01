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إصابة 11 أسيرًا في سجون الاحتلال بفيروس كورونا

الأحد 23 يناير 2022 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 11 أسيرًا في سجون الاحتلال بفيروس كورونا



رام الله / سما /

 ذكر مكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الأحد، أن 11 أسيرًا في سجون الاحتلال، أظهرت الفحوصات الطبية أنهم مصابون بفيروس كورونا.

وبحسب المكتب، فإن 6 من أولئك الأسرى هم في سجن “إيشل” الذي يضم عددًا كبيرًا من الأسرى المرضى وكبار السن، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف حقيقية على حياتهم.

وبين مكتب إعلام الأسرى، أن 5 أسرى آخرين أصيبوا في قسم 22 بسجن عوفر، مشيرًا إلى أن إدارة سجون الاحتلال أغلقت القسم بالكامل، وسط توقعات بازدياد عدد الأسرى المصابين بالفيروس نتيجة الاختلاط.

وحمل المكتب، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن انتشار فيروس كورونا في سجون الاحتلال، محذرًا من اتساع رقعة انتشار الفيروس في سجون الاحتلال.

وطالب مكتب إعلام الأسرى، المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر العمل على تقديم العلاج اللازم والفوري للأسرى بعد مماطلة وتعنت إدارة سجون الاحتلال.

#مكتب إعلام الأسرى #السجون الاسرائيلية #الفحوصات الطبية #فيروس كورونا

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