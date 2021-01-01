ميسي يهاجم أسطورة ليفربول ويصفه بـ"الحمار" (فيديو)

لندن/سما/

كشف أسطورة ليفربول، المدافع الدولي الإنجليزي السابق، جيمي كاراغر، أن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعث له رسالة على "إنستغرام"، وصفه فيها بـ"الحمار".

وكشف كاراغر عما قاله ميسي في رسالة زعم أن "البرغوث" بعثها له في العام الماضي، وجاء ذلك خلال تحليل كاراغر عبر شبكة "سكاي سبورتس"، لمواجهة واتفورد ونوريتش سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، التي أقيمت الجمعة الماضي وانتهت بفوز نوريتش بثلاثية نظيفة.

وبمجرد انتهاء المباراة، اختار كاراغر وزميله المحلل الآخر غاري نيفيل، أفضل تشكيلتيهما لعام 2021.

وسأل نيفيل زميله كاراغر عن سبب عدم اختياره ميسي ضمن تشكيلته لعام 2021، ليدور بينهما هذا الحوار:

كاراغر: لا، لا يوجد ميسي في فريقي، تناقشنا في هذا الموضوع في بداية الموسم، وتجادلنا عن اللاعب الأفضل ميسي أم رونالدو.

نيفيل: أليس ميسي سعيدا معك؟.

كاراغر: ليس سعيدا معي على الإطلاق.

نيفيل: لماذا؟

كاراغر: هو لا يحبني على الإطلاق، لقد قلت قبل بداية الموسم أن كريستيانو رونالدو ليس صفقة جيدة لمانشستر يونايتد، وقلت كمثال أن ميسي لم يكن صفقة جيدة لباريس سان جيرمان، بعدها أرسل لي ميسي رسالة عبر الخاص في إنستغرام، لن أكشف عنها، ولكنه قال لي إنني حمار، وهذا يعني أنه يشاهد برنامجنا، وأتمنى أن يكون يشاهدنا الآن، وأقول له أنا أحبك يا ليونيل.. أعظم لاعب على مر العصور، وبالمقارنة بك فأنا كنت حمارا، أنا أقبل ذلك، ولكنك لست في فريق العام بالنسبة لي".

واختتم كاراغر موجها كلامه لميسي: "لم تلعب بشكل جيد بما فيه الكفاية يا ميسي، حتى لو كنت قد فزت بكأس كوبا أمريكا في الصيف الماضي، هذا لا يكفي لأترك محمد صلاح خارج فريقي لعام 2021 من أجلك".

وضم فريق كاراغر لعام 2021: جيانلويجي دوناروما، ترينت ألكسندر ارنولد، روبن دياس، جورجيو كيليني، ليوناردو سبينازولا، كيفين دي بروين، نغولو كانتي، ماركو فيراتي، كيليان مبابي، روبرت ليفاندوفسكي، ومحمد صلاح.

بينما ضم فريق نيفيل: جيانلويجي دوناروما، جواو كانسيلو، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني، ليوناردو سبينازولا، جوشوا كيميش، جورجينيو، ماركو فيراتي، محمد صلاح ، إيرلينغ هالاند، كيليان مبابي.