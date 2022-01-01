اشتية: نريد من مؤسسات الإقراض أن تركز على مساعدة الفقراء بفوائد غير مرتفعة

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: “إننا نريد من مؤسسات الإقراض أن تركز على مساعدة الفقراء بفوائد غير مرتفعة”.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء د. محمد اشتية خلال افتتاحه، اليوم الأحد، برام الله، المقر الجديد للشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية “فاتن”، بحضور محافظ سلطة النقد فراس ملحم، ورئيس مجلس إدارة الشركة تيسير الزبري ومديرها العام أنور الجيوسي، وعدد من رجال الأعمال وممثلين من المؤسسات المصرفية.

وقال رئيس الوزراء: “سعيدون جداً بافتتاح هذا المبنى لمؤسسة رائدة بالإقراض وعملية التنمية في فلسطين، حيث قدمت هذه المؤسسة قروضاً بقيمة حوالي 130 مليون دولار لقطاعات إنتاجية في الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس والأغوار وقطاع غزة وكل المناطق التي تحتاج إلى دعم جدي وحقيقي”.

وأضاف اشتية: “السوق الفلسطيني يحتاج إلى مزيد من هذه المؤسسات، ونحن نرحب أن تتحول هذه المؤسسة إلى بنك ضمن الشروط التي تضعها سلطة النقد وضمن الأصول البنكية والتجارية وغيره”.

وتابع رئيس الوزراء: “أهمية هذه المؤسسة تكمن في أنها تقع في صلب الاستراتيجية الفلسطينية الرامية إلى الانفكاك عن الاحتلال، وتعزيز القاعدة الإنتاجية لاقتصادنا الوطني ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد لا سيما في المناطق المهمشة”.

وأوضح اشتية: “كان هناك تجربة كبرى في المؤسسات الفلسطينية التي تعمل في مجال الإقراض الصغير ومتناهي الصغر، وهذه التجربة رائدة في العالم، خاصة أنها تعطي الفرص للنساء، وأيضاً أنها تحول الأسرة من وحدة استهلاكية إلى وحدة إنتاجية، ونريد من هذه المؤسسات أن تركز على مساعدة الفقراء وتكون تكلفة الإقراض ليست عالية بمعنى أن لا تكون الفوائد مرتفعة”.