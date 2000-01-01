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قرقاش: إجماع عربي على مشروع القرار الإماراتي الذي يطالب بتصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا

الأحد 23 يناير 2022 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرقاش: إجماع عربي على مشروع القرار الإماراتي الذي يطالب بتصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا



أبوظبي/سما/

تحدث أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، عن "إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة، على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية، الذي يطالب بتصنيف "أنصار الله" الحوثيين تنظيما إرهابيا".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال أنور قرقاش: "إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيما إرهابيا".

وأضاف: "هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الإمارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجازا إيجابيا للدبلوماسية الإماراتية".

#أنور قرقاش #الحوثيين

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