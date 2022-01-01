  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الأوقاف يبحث تسجيل الأراضي الوقفية مع سلطة الأراضي

الأحد 23 يناير 2022 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأوقاف يبحث تسجيل الأراضي الوقفية مع سلطة الأراضي



رام الله / سما /

 بحث وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، مع رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم، سبل التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الأراضي الوقفية وآلية تذليل كافة الصعوبات التي تعيق استثمارها وتطويرها وتثبيتها.

ووضع البكري الحضور بصورة واقع الأملاك والأراضي الوقفية، بالإضافة إلى تشخيص واقع العقارات الوقفية وعددها والعقود والاتفاقيات المنظمة وجهود الوزارة مع جميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة من أجل حل كافة القضايا العالقة.

وأكد البكري استعداد الوزارة التام للتعاون مع سلطة الأراضي من أجل تذليل كافة المعوقات التي تواجه قرارات تثبيت أراضي الوقف وحمايتها وتطويرها.

من جهته، أبدى رئيس سلطة الأراضي اهتمامه في التصور الذي قدمه الوزير البكري حول العديد من القضايا العالقة بين الوزارة وسلطة الأراضي، وأكد استعداد سلطة الأراضي على التعامل بإيجابية كبيرة بما فيه حفظ الأملاك الوقفية، وذلك لتحقيق رؤية وإستراتيجية الوقف وفق القوانين والأنظمة المتبعة.

#وزارة الاوقاف #الشيخ حاتم البكري

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية

تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية

البنك الإسلامي يصدر بيانا مهما بشأن ما تعرض له من عملية اختلاس

الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة

حالة الطقس: البلاد تتأثر بمنخفض جوي بارد وماطر

مقتل امرأة بجريمة اطلاق نار في الرملة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

المالكي: فلسطين تقف الآن امام استحقاقات مصيرية وكبرى ستبحثها اجتماعات "المركزي"

ابو مرزوق: لن تكون هناك تهدئة بلا مقابل.. والمقاومة ستنتزع فك الحصار والإعمار من الاحتلال انتزاعًا

القوى الوطنية والإسلامية بغزة: لسنا جزء من أي صراعات في العالم العربي

حماس تعلق على الهتافات ضد دول عربية وخليجية في مظاهرات بغزة

بينيت: الحكومة سترصد ميزانيات لمحاربة حركة مقاطعة اسرائيل "BDS"

الاتصالات الفلسطينية