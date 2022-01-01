وزير الأوقاف يبحث تسجيل الأراضي الوقفية مع سلطة الأراضي

رام الله / سما /

بحث وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، مع رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم، سبل التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الأراضي الوقفية وآلية تذليل كافة الصعوبات التي تعيق استثمارها وتطويرها وتثبيتها.

ووضع البكري الحضور بصورة واقع الأملاك والأراضي الوقفية، بالإضافة إلى تشخيص واقع العقارات الوقفية وعددها والعقود والاتفاقيات المنظمة وجهود الوزارة مع جميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة من أجل حل كافة القضايا العالقة.

وأكد البكري استعداد الوزارة التام للتعاون مع سلطة الأراضي من أجل تذليل كافة المعوقات التي تواجه قرارات تثبيت أراضي الوقف وحمايتها وتطويرها.

من جهته، أبدى رئيس سلطة الأراضي اهتمامه في التصور الذي قدمه الوزير البكري حول العديد من القضايا العالقة بين الوزارة وسلطة الأراضي، وأكد استعداد سلطة الأراضي على التعامل بإيجابية كبيرة بما فيه حفظ الأملاك الوقفية، وذلك لتحقيق رؤية وإستراتيجية الوقف وفق القوانين والأنظمة المتبعة.