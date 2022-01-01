شاكيد تنوي طرح مشروع قانون المواطنة الأسبوع الجاري

القدس المحتلة / سما /

تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية، ايليت شاكيد، طرح مشروع قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، على الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع الجاري، مرة أخرى، وفقًا لإذاعة "كان" العبرية.



وقد خسر الائتلاف الحكومي التصويت عليه يوم الاثنين الماضي؛ بسبب معارضة عضو الكنيست عن ميرتس، غيداء ريناوي زعبي.



وعلمت القناة العبرية السابعة، أن شاكيد قالت في محادثات مغلقة، أن اللعبة قد انتهت، وأنه إذا أُسقط حزبا الموحدة وميرتس مشروع القانون؛ فإن الائتلاف الحكومي سيقر الصيغة الأكثر تشددًا له، الذي بادر اليها النائب عن الصهـيونية المتدينة سيمحا روتمان.



يشار الى أن رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، كان قد أعرب مؤخرًا عن معارضته لهذا القانون، موضحًا أن أعضاء حزبه؛ سيصوتون ضد القانون الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية.