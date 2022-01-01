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بيتان: كاتس قادر على تشكيل حكومة بعد استقالة نتنياهو

الأحد 23 يناير 2022 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيتان: كاتس قادر على تشكيل حكومة بعد استقالة نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود ديفيد بيتان، اليوم الأحد، إنه في حال استقال بنيامين نتنياهو من زعامة الحزب، فإن يسرائيل كاتس سيتمكن من تشكيل حكومة جديدة في غضون 90 يومًا.

واعتبر بيتان في حديث لموقع واي نت العبري، أن كاتس لديه فرصة أفضل من الجميع لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وأنه قادر على تحقيق ذلك، مستبعدًا قدرة نير بركات على تحقيق التأثير اللازم لذلك.

واستبعد بيتان في حديث لموقع واي نت العبري، أن يتوصل نتنياهو إلى اتفاق قريب مع الادعاء العام بشأن صفقة “الإقرار بالذنب”.

#الكنيست الإسرائيلي #حزب الليكود #بنيامين نتنياهو #يسرائيل كاتس

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