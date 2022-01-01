الجامعة العربية الأمريكية تفوز بأول 3 مراكز بمسابقة IEEE Pioneers region 8

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فازت الجامعة العربية الأمريكية بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة “Pioneers region 8” والتي نظمتها جمعية مهندسي الكهرباء والالكترونيات IEEE فرع الجامعة العربية الأمريكية بالتعاون والشراكة مع فرعي جامعة النجاح وجامعة بيرزيت في الحديقة التكنولوجية الفلسطينية الهندية في جامعة بيرزيت، برعاية شركة جوال، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحضر الحفل الختامي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور اسحق سدر، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز المهندس عدنان سمارة، ومن الجامعة العربية الامريكية الدكتور معاذ صبحة.

‎وهي مسابقة تختص بمجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، يتوجب على المشاركين فيها تجهيز فكرة لشركة ناشئة تتمحور حول حل لمشكلة بيئية أو اجتماعية أو تعليمية أو صحية باستخدام التكنولوجيا والريادة.

وحصدت الجامعة على المراكز الثلاثة الاولى في المرحلة الاولى من المسابقة والتي عقدت بشكل افتراضي عبر الفيديوهات المصورة حيث حصل على المركز الأول فريق Greeners وضم الأعضاء أيسر دقة، ولينا زحايقة، وهيثم شربات، ونور دراغمة، عن المشروع جرينرز وهي شركة فلسطينية ناشئة تقدم للمزارعين اسمدة بيولوجية صديقة للبيئة مصنوعة بطريقة مبتكرة من خلال استخدام انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في التصنيع وبالتالي التقليل من الاحتباس الحراري، وبتوفير خبراء ومهندسين زراعيين لتقديم خدمات ارشادية للمزارعين.

وحصد فريق No Limits على المركز الثاني وضم الفريق ماريا عموري، وديما أبو جابر، وجهاد أبو زهري، ومهيمن خطيب، حيث قدموا مشروعا عبارة تطبيق ذكي يكسر الحاجز بين الصم أو البكم والمجتمع، لتسهيل التواصل بينهم.

وحصل فريق Lang Smart على المركز الثالث وضم كلا من ليث نزال، وأنوار غنّام، وكانت فكرتهم عبارة تطبيق لعلاج مشاكل السمع والنطق عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تأهلت هذه الفرق لتمثيل فلسطين في المسابقة الدولية.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية والتي عقدت وجاهيا فقد حصد فريق Mood setting على المركز الأول مكرر وضم الفريق كلا من شوق بلاونة، ودينا نعيرات، وعدن علاونة، وكانت فكرة المشروع عبارة تطبيق ذكي تفاعلي يساعد في علاج الاكتئاب من خلال أنشطة تفاعلية تلائم الفئات العمرية المختلفة.

ومن الجدير بالذكر، أن جمعيّة IEEE هي جمعية عالميّة لمهندسي الكهرباء والالكترونيات والحاسوب، تهتم بالتكنولوجيا بشكل كبير، وتقدم الكثير من الفرص التدريبية والندوات والمسابقات المختلفة، والمعارض وفعاليات عديدة، وتبقى على اطلاع دائم ومستمر بالتكنولوجيا وتساعد الطالب وتأهله لسوق العمل.

وحصلت أول ثلاثة فرق على جوائز مالية مقدمة من شركة جوال، والفريق في المركز الأول للمرحلة الثانيّة حصل على جائزة مالية مقدمة من Sub-Section Palestine مع احتضان لمدة ستة أشهر من الحديقة التكنولوجية الفلسطينية.

وهنأت كلية الهندسة جميع الفرق المشاركة بالمسابقة وأثنت على إنجازاتهم الريادية والملهمة، مؤكدة ان الفوز بالراكز الأولى سيكون فرصة أخرى لبقية المشاركين للمنافسة مرة أخرى بمشاريعهم والتطوير عليها.