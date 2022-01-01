صرف الدفعة الثانية من المنحة اليابانية لتحسين أوضاع المخيمات

رام الله / سما /

اعتمدت اللجنة التوجيهية للمنحة اليابانية صرف الدفعة الثانية للمنحة، ضمن مشروع تحسين مخيمات اللاجئين (بالسيب) في الضفة الغربية والذي جرى فيه انجاز الخطط الاستراتيجية بناء على احتياجات السكان.

وتبلغ قيمة الدفعة الثانية (20%) من المبلغ الكلي للمنحة البالغة (مليار ين ياباني) اي ما يوازي (9,091,735 دولار امريكي) ويتم تحويلها على دفعات بناءً على تقدم اجراءات المشروع.

وتستهدف المنحة المخيمات ضمن المرحلتين الاولى والثانية من مشروع (بالسيب)، والتي يتم انجاز خطط استراتيجية فيها بناء على احتياجات السكان، وتصرف خلال الاربع سنوات القادمة. كما اعتمدت اللجنة التوجيهية خلال اجتماعها الثاني مشاريع البنية التحتية لمخيمات المرحلة الاولى من مشروع تحسين المخيمات، وهي مخيمات عقبة جبر والجلزون وعسكر القديم.

وجاء اعتماد صرف الدفعة خلال لقاء عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين في رام الله بحضور رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي، والسفير الياباني في فلسطين “ماسايوكي ماجوشي”، ورئيس مكتب جايكا في فلسطين “توشيا آبي”، وممثل وزارة المالية حسين جالودي. وشارك من المقر الرئيسي لمؤسسة “جايكا” في طوكيو منسق التعاون الاقتصادي السيدة “اساكا اشيجورو”، اضافة الى ممثلين من مكتب “جايكا” في فلسطين، وطاقم الخبراء اليابانيين برئاسة كبير الخبراء “ماسايا سيكيغوتشي” والخبراء المحليين، وطاقم الفريق النظير في دائرة شؤون اللاجئين برئاسة مدير المشروع، ياسر ابو كشك.

واستهل الدكتور ابو هولي اللقاء بكلمة ترحيبية، رحب فيها بالحضور، وعبر عن تقديره للعمل الدؤوب والمثمر لكافة هذه الجهات لدعم المخيمات، مثمناً نجاح حفل اطلاق مشاريع تحسين المخيمات للمرحلة الثانية(بالسيب 2)، في مخيمات (عين السلطان، نور شمس، الفوار).

واعرب ابو هولي عن شكره للحكومة اليابانية ومؤسسة “جايكا”، وكل من يعمل على دعم المخيمات في فلسطين، مثمناً اعتماد المؤسسة لاطلاق المرحلة الثانية لدعم المخيمات، وإلتزامها بالمشروع حتى (2025)، ودعمها المالي المقدم لذلك. كما عبر عن تطلعه لاستمرار الدعم الياباني الموجه للمخيمات ليشمل كافة المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والشتات.

من جهته اعرب مدير “جايكا”، عن شكره للدكتور أحمد ابو هولي على دعمه للمشروع وتعاونه مع الوكالة اليابانية، كما شكر وزارة المالية على إنجاح المشروع لتحسين أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، مقدراً جهود الوزارة المبذولة في الإفراج عن الدفعة الثانية بنسبة (20%) من قيمة المبلغ الإجمالي للمنحة، والمخصصة لدعم المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية في مجال البنية التحتية.

بدوره، اعرب الجالودي عن شكره لدائرة شؤون اللاجئين والجانب الياباني على مسعاهما لتحسين أوضاع المخيمات الفلسطينية، وتحدث عن الجهود المبذولة للافراج عن الـ20% المخصصة لدعم المخيمات، وتحدث عن دور وزارة المالية ودعمها الحالي والدائم لدعم هذه المشاريع لتحسين المخيمات كافّة.

وجرى خلال اللقاء استعراض جملة المشاريع المقدمة للمنحة، في مجال البنية التحتية والتي تستهدف مخيمات المرحلة الاولى (عقبة جبر والجلزون وعسكر القديم) من مشروع “بالسيب” والتي جاءت بناء على الاحتياجات الحقيقية للسكان.

كما جرى استعراض جملة المعايير الواجب تحققها لصرف الدفعة الثانية من المنحة والتي جرى التحقق من انجازها من خلال مؤشرات واضحة يمكن قياسها والتاكد منها.