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الخارجية: سفارتنا في بولندا تتابع أوضاع المحتجزين في مراكز التوقيف الحدودية

الأحد 23 يناير 2022 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: سفارتنا في بولندا تتابع أوضاع المحتجزين في مراكز التوقيف الحدودية



رام الله / سما /

 تواصل سفارات دولة فلسطين بعدد من دول العالم، وبتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، متابعة الأوضاع الصحية والمعيشية للعشرات من أبناء شعبنا المتواجدين في مراكز احتجاز، خاصة في المدن والبلدات الحدودية، ممن حاولوا الدخول اليها.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، إن سفارة دولة فلسطين في بولندا تتابع كافة الأمور المتعلقة بالمحتجزين مع حرس الحدود البولندي والجهات المختصة وبإشراف ومتابعة مباشرة من السفير محمود خليفة، الذي أوعز لطاقم السفارة المختص القيام بزيارات ميدانية لمراكز الاحتجاز للاطلاع على اوضاع المحتجزين ومعرفة احتياجاتهم، علما ان عدد المحتجزين 7.

وبين أن السفارة قدمت بعض المساعدات العينية والعلاجية لهم، وتم الاستماع لمطالبهم ومتابعتها مع المسؤولين البولنديين، كما تواصلت مع ذويهم لطمأنتهم على ابنائهم.

#السفارة الفلسطينية #بولندا #رياض المالكي #الخارجية الفلسطينية

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