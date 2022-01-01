القوى الوطنية والإسلامية بغزة: لسنا جزء من أي صراعات في العالم العربي

غزة / سما /

اكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية على الموقف الفلسطيني الثابت الذي يؤكد اننا لسنا جزء من أي صراعات في العالم العربي وعلى حرص شعبنا الفلسطيني على أمن واستقرار البلاد العربية والإسلامية، ووقف كل أشكال الحروب والتدخلات الخارجية.

واكدت القوى مجتمعة حرصها على وحدة الأمة العربية ونبذ كل خلاف وإنهاء كل أشكال الصراعات الداخلية بين مكوناتها، وتجاوز الخلافات عبر الحوار الهادئ بعيداً عن الاقتتال واراقة الدماء والطحن الداخلي.

وقال ابيان "ان القوى الوطنية والاسلامية مجتمعة حريصة كل الحرص على وأد الفتن الطائفية والمذهبية كما أن شعبنا الفلسطيني لا يعادي أياً من شعوب الدول العربية والإسلامية، فشعبنا يحترم ويقدر شعوبنا كافة فهذه الشعوب تربطنا بها روابط وثيقة وهي جميعاً تصطف معنا في الدفاع عن قضيتنا وأرضنا وحقوقنا ومقدساتنا".

ودعت لجنة المتابعة إلى إنهاء الحرب في اليمن وحماية المدنيين وعودة الحوار لوحدة اليمن وشعبه وأرضه.