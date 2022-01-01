  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القوى الوطنية والإسلامية بغزة: لسنا جزء من أي صراعات في العالم العربي

الأحد 23 يناير 2022 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوى الوطنية والإسلامية بغزة: لسنا جزء من أي صراعات في العالم العربي



غزة / سما /
اكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية على الموقف الفلسطيني الثابت الذي يؤكد اننا لسنا جزء من  أي صراعات في العالم العربي وعلى حرص شعبنا الفلسطيني على أمن واستقرار البلاد العربية والإسلامية، ووقف كل أشكال الحروب والتدخلات الخارجية.
 
واكدت القوى مجتمعة حرصها على وحدة الأمة العربية ونبذ كل خلاف وإنهاء كل أشكال الصراعات الداخلية بين مكوناتها، وتجاوز الخلافات عبر الحوار الهادئ بعيداً عن الاقتتال واراقة الدماء والطحن الداخلي. 
وقال ابيان "ان القوى الوطنية والاسلامية مجتمعة حريصة كل الحرص على وأد الفتن الطائفية والمذهبية كما أن شعبنا الفلسطيني لا يعادي أياً من شعوب الدول العربية والإسلامية، فشعبنا يحترم ويقدر شعوبنا كافة فهذه الشعوب  تربطنا  بها روابط  وثيقة وهي جميعاً تصطف معنا في الدفاع عن قضيتنا وأرضنا وحقوقنا ومقدساتنا".
ودعت لجنة المتابعة إلى إنهاء الحرب في اليمن وحماية المدنيين وعودة الحوار لوحدة اليمن وشعبه وأرضه.
 

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية

تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية

بعد ارتكاب "الجريمة الكبرى".. قائد فيلق القدس الايراني يهدد زعماء أمريكا ويصف ترامب بـ"المجرم"

البنك الإسلامي يصدر بيانا مهما بشأن ما تعرض له من عملية اختلاس

الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة

حالة الطقس: البلاد تتأثر بمنخفض جوي بارد وماطر

مقتل امرأة بجريمة اطلاق نار في الرملة

الأخبار الرئيسية

حماس تعلق على الهتافات ضد دول عربية وخليجية في مظاهرات بغزة

بينيت: الحكومة سترصد ميزانيات لمحاربة حركة مقاطعة اسرائيل "BDS"

الإمارات

رسمياً.. فلسطين تدين اعتداءات جماعة الحوثي على السعودية والإمارات

الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة

مصدر : محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية

الاتصالات الفلسطينية