مواطنة سعودية تنقذ شابا من حكم الإعدام

وكالات / سما /

أعلنت المواطنة السعودية مريم العنزي، أنها عفت عن قاتل أخيها دون شروط، في موقف قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه "يتحلى بالشجاعة والشهامة".

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو صوتي لمريم العنزي قالت فيه: "تنازل لوجه الله تعالى عن قاتل شقيقي بندر رحمه الله، دون شروط أو قيود"، موضحة أن عائلتها أثنت على ذلك القرار.

وأكدت: "رفضنا جميع الوساطات والجهات وأشهرت أن تنازلي لوجه الله تعالى، سيعبد الحياة لأهل القاتل وأجر والثواب لأخي بندر وأبي رحمهما الله، وأنصح جميع من يسمعني وكان له حق عند أحد، وله القدرة على العفو، فليعفو لوجه الله تعالى".

وكان العنزي شقيق مريم قد لقي حتفه على يد أحد الشباب بعدما أطلق النار عليه من سلاحه الشخصي، حيث تم القبض عليه، وصدر حكم شرعي بالقتل قصاصا، لكن تأخر التنفيذ لوجود طفلة قاصر للمقتول عمرها بضعة أشهر.

وأعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بشجاعة مريم العنزي.