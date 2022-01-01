  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: لا علاقة لنا بالهتافات والمواقف ضد بعض الدول العربية بغزة

الأحد 23 يناير 2022 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لا علاقة لنا بالهتافات والمواقف ضد بعض الدول العربية بغزة



غزة / سما /

نفت حركة المقاومة الاسلامية حماس علاقتها بالهتافات ضد بعض الدول العربية بغزة.

وقالت في بيان لها تعقيبا على التصريحات التي صدرت في الأيام الماضية، وما أُطلق في ساحتنا الفلسطينية من هتافات ضد دول عربية وخليجية:" اننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس ، نؤكد أن ذلك لا يعبر عن موقفنا وعن سياساتنا المعروفة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والنأي بالنفس عن الصراعات والنزاعات بينها، وضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها".

ودعت حماس الى وقف الصراعات الداخلية والبينية في الدول العربية والإسلامية، مضيفة:"ويؤلمنا أشد الألم كل قطرة دم تسيل من أي شخص من أبناء أمتنا في هذه الصراعات الداخلية، ونطالب بضرورة حقن الدماء، وندعو إلى اعتماد لغة الحوار بدل الاقتتال حماية للأمة ومقدراتها، وتعزيز وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بها".

واعربت عن امنيتها أن يعمّ الاستقرار والأمان والوئام دول أمتنا العربية والإسلامية كافة.

وأكدت انها تتبنى سياسة الانفتاح على مختلف دول وشعوب العالم، وخاصة الشعوب والدول العربية والإسلامية، التي هي موضع احترامنا وتقديرنا وانها تسعى إلى بناء علاقات متوازنة معها لما فيه صالح أمتنا وأمنها ونهضتها، وصالح قضيتنا وشعبنا وتعزيز صموده .

#حماس الامارات #حماس الحوثي اليمن #حماس السعودية

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية

تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية

بعد ارتكاب "الجريمة الكبرى".. قائد فيلق القدس الايراني يهدد زعماء أمريكا ويصف ترامب بـ"المجرم"

البنك الإسلامي يصدر بيانا مهما بشأن ما تعرض له من عملية اختلاس

الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة

حالة الطقس: البلاد تتأثر بمنخفض جوي بارد وماطر

مقتل امرأة بجريمة اطلاق نار في الرملة

الأخبار الرئيسية

بينيت: الحكومة سترصد ميزانيات لمحاربة حركة مقاطعة اسرائيل "BDS"

الإمارات

رسمياً.. فلسطين تدين اعتداءات جماعة الحوثي على السعودية والإمارات

اسعد

الاحتلال يتجه لإغلاق التحقيق في استشهاد المسن أسعد وهذا ما ادعاه الجنود ..

الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة

مصدر : محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية

الاتصالات الفلسطينية