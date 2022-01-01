حماس: لا علاقة لنا بالهتافات والمواقف ضد بعض الدول العربية بغزة

غزة / سما /

نفت حركة المقاومة الاسلامية حماس علاقتها بالهتافات ضد بعض الدول العربية بغزة.

وقالت في بيان لها تعقيبا على التصريحات التي صدرت في الأيام الماضية، وما أُطلق في ساحتنا الفلسطينية من هتافات ضد دول عربية وخليجية:" اننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس ، نؤكد أن ذلك لا يعبر عن موقفنا وعن سياساتنا المعروفة والثابتة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والنأي بالنفس عن الصراعات والنزاعات بينها، وضرورة تجنب كل ما من شأنه تمزيق صف الأمة ووحدتها، والإضرار بأمنها واستقرارها".

ودعت حماس الى وقف الصراعات الداخلية والبينية في الدول العربية والإسلامية، مضيفة:"ويؤلمنا أشد الألم كل قطرة دم تسيل من أي شخص من أبناء أمتنا في هذه الصراعات الداخلية، ونطالب بضرورة حقن الدماء، وندعو إلى اعتماد لغة الحوار بدل الاقتتال حماية للأمة ومقدراتها، وتعزيز وحدتها في مواجهة الأخطار المحدقة بها".

واعربت عن امنيتها أن يعمّ الاستقرار والأمان والوئام دول أمتنا العربية والإسلامية كافة.

وأكدت انها تتبنى سياسة الانفتاح على مختلف دول وشعوب العالم، وخاصة الشعوب والدول العربية والإسلامية، التي هي موضع احترامنا وتقديرنا وانها تسعى إلى بناء علاقات متوازنة معها لما فيه صالح أمتنا وأمنها ونهضتها، وصالح قضيتنا وشعبنا وتعزيز صموده .