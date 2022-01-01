الاحتلال يخطر بوقف بناء سلاسل حجرية في كفر الديك

سلفيت / سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخطارا بوقف بناء سلاسل حجرية، للمواطن تيسير ناجي، من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال المواطن ناجي (70 عاما) ، إن قوات الاحتلال سلمته اخطارا بوقف العمل في بناء السلاسل الحجرية، واقتلاع ما يقارب 200 شجرة زيتون في منطقة "بنات بر" غرب البلدة، وإعادة الأرض على ما كانت عليه بحجة أنها منطقة أثرية.

يذكر أنه قبل عدة أيام أخطرت قوات الاحتلال المواطن صالح الشنار بإخلاء خمس دونمات من أرضه واقتلاع 60 شجرة زيتون في منطقة "خلة القمح" شمال بلدة كفر الديك، كما استولى مستوطنون على 4 دونمات من أراضي البلدة وسيجوها وزرعوها بالأشجار.