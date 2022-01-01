  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عائلة النواتي من غزة : ما حصل مع ابننا جريمة تستوجب اتخاذ المقتضى القانوني

الأحد 23 يناير 2022 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة النواتي من غزة : ما حصل مع ابننا جريمة تستوجب اتخاذ المقتضى القانوني



غزة / سما /

 قالت عائلة الطفل سليم النواتي من سكان قطاع غزة، والذي توفي داخل مجمع فلسطين الطبي برام الله، إن ما جرى مع ابنها جريمة تستوجب اتخاذ المقتضى القانوني وقيام النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل من ورد اسمه وصفته بتقرير لجنة التحقيق.

وكانت لجنة التحقيق المكلفة من وزيرة الصحة مي الكيلة، قد أعلنت أمس عن نتائج التحقيق خلال مؤتمر صحفي، حملت فيه عدة شخصيات ومستشفيات المسؤولية عما حصل مع الطفل النواتي.

وقالت العائلة، إنه بعد رفض مستشفى النجاح الجامعي بنابلس ورفض مجمع فلسطين الطبي الحكومي في رام الله، تم تقديم شكوى إلى مكتب الرئيس ومكتب وزيرة الصحة، وتم التحويل إلى مستشفى ايخلوف في تل أبيب، وحدد الموعد بتاريخ ٢٠٢٢/١/٩، حيث اقترب الموت إلى سليم وفارق الحياة.

وأشارت إلى أنها تابعت نتائج التحقيق المعلنة، مضيفةً “أكدنا وجهة نظرنا والوقائع التي أشرنا إليها في المرات السابقة، إلا أن هناك عدد من المسائل والملاحظات على عمل اللجنة ونتائجها، وتأتي إلى تنازلها عن الحق في موضع لاحق على الرغم من تثمينها للسرعة في أداء اللجنة”.

ووجهت العائلة، الشكر للرأي العام الفلسطيني الذي تضامن معها في مأساتها ومصيبتها، متعهدةً بمتابعة هذا الموضوع لضمان عدم تكرار هذا الحدث مع أي مريض من أبناء الشعب الفلسطيني في تلقي الخدمة الطبية لكل محتاج في أرجاء الوطن مع التسهيلات الصحية والطبية.

الأكثر قراءة اليوم

مصدر : محادثات الجزائر في طريقها للانهيار قبل بدئها بفعل الشروط التعجيزية

تفاصيل صادمة يرويها جنود الاحتلال عن مذبحة الطنطورة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية

بعد ارتكاب "الجريمة الكبرى".. قائد فيلق القدس الايراني يهدد زعماء أمريكا ويصف ترامب بـ"المجرم"

البنك الإسلامي يصدر بيانا مهما بشأن ما تعرض له من عملية اختلاس

حالة الطقس: البلاد تتأثر بمنخفض جوي بارد وماطر

مقتل امرأة بجريمة اطلاق نار في الرملة

مسؤول إسرائيلي رفيع يكشف تفاصيل هجوم الحوثيين على أبوظبي

الأخبار الرئيسية

بينيت: الحكومة سترصد ميزانيات لمحاربة حركة مقاطعة اسرائيل "BDS"

الإمارات

رسمياً.. فلسطين تدين اعتداءات جماعة الحوثي على السعودية والإمارات

اسعد

الاحتلال يتجه لإغلاق التحقيق في استشهاد المسن أسعد وهذا ما ادعاه الجنود ..

الصحة : حالتا وفاة و407 إصابات جديدة بـ"كورونا" في غزة

الحكومة: لا بوادر قريبة لإيجاد مخارج للأزمة المالية الحالية التي تعاني منها السلطة

الاتصالات الفلسطينية