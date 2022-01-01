السعودية تعلن اعتماد جواز السفر الفلسطيني لاداء مناسك الحج والعمرة

رام الله / سما /

اعلن وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري اعتماد المملكة العربية السعودية لجواز السفر الفلسطيني بدلاً من الجواز الاردني المؤقت لمن يرغب بأداء مناسك الحج والعمرة.

وقال الوزير البكري في حديثه لبرنامج "طلة صباح" مع الاعلامي عادل اغريب، والذي يبث عبر "الرابعة" وشاشة "معا"، انه وبتوجيهات من رئيس الوزراء مباشرة لحل اشكالية السفر عبر الجواز الفلسطيني، تم عقد لقاء من خلال وزارة الخارجية الفلسطينية والتواصل مع السفير السعودي في عمان ووضعه في حجم المعاناة للمعتمر الفلسطيني قبل التوجه للملكة العربية السعودية عبر الجواز الاردني.



واشار الى ان الجلسة مع السفير السعودي في عمان كانت ايجابية للغاية والذي بدوره اعطى تعليماته للقنصل للتحرك فورا لتسهيل وتيسير حركة المواطن، وبناء عليه اصبحت المنصة تتقبل الطلبات الفلسطينية وبامكان المواطن التسجيل عبر الجواز الفلسطيني للذهاب لاداء مناسك العمرة هذه الايام , مما يقلل من حجم الانفاق والتكلفة على المواطن.

واضاف البكري خلال حديثه الاذاعي المتلفز، أنه لا يوجد تصور واضح للأعداد التي سيسمح لها بأداء مناسم الحج والعمرة ,لان ذلك يرجع لرؤية المملكة العربية السعودية ومن خلال وزارتي الحج والصحة السعوديتين، نظرا لانتشار وباء كورونا الذي سيؤثر على موسم الحج كما كان في الاعوام الماضية.

ولفت ان طاقم وزارة الاوقاف سيقوم بالسفر للملكة العربية السعودية لمقابلة وزير الحج السعودي ليتم الاطلاع والترتيب لموسم حج قادم.

وتقدم الوزير من السفير السعودي بالشكر والتقدير والعرفان لسرعة استجابته لحل الاشكالية القائمة وفي اطار التعاون المستمر ما بين السعودية وفلسطين.