هزة أرضية ثانية تضرب شمال فلسطين

القدس المحتلة / سما /

ضربت هزة أرضية خفيفة، ظهر اليوم الأحد، مناطق مختلفة من شمال فلسطين، للمرة الثانية في غضون نصف يوم، بعد أن وقعت الأولى منتصف الليلة الماضية.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، فإن سكان مناطق الجولان والجليل وغور الأردن وغيرها من المناطق شعروا بالهزة الأرضية الجديدة.

وكان سكان تلك المناطق، ومناطق أخرى شعروا قبيل منتصف الليلة الماضية بهزة أرضية مماثلة.

وبحسب الموقع، فإن الهزة الأولى كانت بدرجة 3.7 على مقياس ريختر، دون أن يبلغ عن إصابات، في حين ذكر معهد الزلازل الأورو-متوسطي بأنه وقع على درجة 4.1.

ويعتقد أن مصدر الهزة الأرضية الأولى كان جنوب طبريا، حيث شعر بها سكان عدة مناطق بما فيها بئر السبع، إلى جانب سكان الأردن.

يتبع..