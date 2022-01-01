رسمياً.. فلسطين تدين اعتداءات جماعة الحوثي على السعودية والإمارات

وكالات / سما /

دانت دولة فلسطين، الاعتداءات التي قامت بها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية الشقيقتين، التي طالت مواقع ومنشآت مدنية راح ضحيتها مدنيون أبرياء.

وأعربت دولة فلسطين، في الكلمة التي القاها السفير المناوب لدولة فلسطين في الجامعة العربية، خلال الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الجامعة العربية، لبحث اعتداءات الحوثيين على الدول العربية، عن تضامن شعبنا الفلسطيني وقيادته مع الأشقاء العرب.

ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الامن الدولي لأخذ دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين لوقف مثل هذه الهجمات المدانة، ولإنهاء الصراع المتأزم في اليمن الشقيق والمنطقة، وفقا للقانون الدولي وحفاظا على حياة المدنيين جميعا.

وجددت دولة فلسطين، التأكيد على رفضها لأية إساءات تمس الشرعيات والرموز العربية.

ومن الجدير بالذكر أن دولة فلسطين قد أيدت عقد هذه الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية بتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك استجابة لطلب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتزاما من دولة فلسطين بإيلاء الاهتمام الكبير للقضايا العربية كافة ومن بينها الأمن القومي العربي.