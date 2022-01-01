الصحة بغزة: الاحتلال يمنع المرضى من الحصول على العلاج سواء بالقطاع أو الضفة والقدس

غزة / سما /

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل منع دخول الأجهزة الطبية لقطاع غزة، وخروج الأجهزة المتعطلة المستخدمة في تشخيص وعلاج المرضى في مستشفيات القطاع.

وناشدت الوزارة خلال متؤتمر صحفي مشترك مع المكتب الإعلامي الحكومي، عقد اليوم الأحد من أمام معبر بيت حانون/ إيرز، شمالي قطاع غزة، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال، لإدخال الأجهزة الطبية لقطاع غزة.

وقالت: "الاحتلال يمنع المرضى من الحصول على العلاج اللازم سواءٌ داخل القطاع أو في الضفة والقدس المحتلتيْن".

وأكدت الوزارة، أنها ستطرق كل الطرق لتمكين المرضى من الحصول على العلاج.