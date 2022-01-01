المباحث بغزة تُنجز شكاوى سرقة أغطية مناهل بقيمة 24 ألف شيكل

غزة / سما /

أنجزت المباحث العامة - قسم مباحث جباليا النزلة شكوى تقدم بها مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية جباليا النزلة م. ناصر النجار، حول سرقة مجهولين عددًا من أغطية مصافي مياه الأمطار، تعادل قيمتها 24 ألف شيكل.

وذكرت مباحث جباليا النزلة، أنها وفور تلقيها الشكاوى باشرت في إجراءات البحث والتحري حول القضية، وبعد جهود مضنية ومتابعة حثيثة للكاميرات في المنطقة وقع الاشتباه على المدعو/ أ.ع.ع.

وبينت أنه بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه وذلك برفقة كل من المدعو/ خ.خ.ش وشقيقه ي خ ش، وعليه فقد تم عمل دلالة لتحديد أماكن السرقة وتبين أنهم قاموا بالسرقة من نفوذ بلدية جباليا النزلة وبلدية بيت حانون حيث تبين أن المدعو/خ وشقيقه موقوفان بمؤسسة الربيع وهما من الفتية القصر، وتم احضارهما، وبالتحقيق معهما اعترفا بما نُسب إليهما، وأفادا بأنهما سرقا أغطية المصافي من نفوذ بلدية جباليا وبلدية بيت حانون وبلدية غزة وتبين أنهما باعا المسروقات للمدعو/ أ.ب.

وأضافت المباحث أنه "تم التوجه لاحظار المذكور/ أ.ب ولم يتم العثور عليه حيث أنه فار من العدالة"، موضحةً أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات القبض عليه.

وأشارت إلى أن ملف القضية والمتهمين أُحيل لمكتب تحقيق الشرطة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جهتها، قدمت بلدية جباليا النزلة، شكرها وتقديرها لمباحث جباليا النزلة، على انجازها المهمة، التي من شأنها الحد من مشكلات السرقة في أوساط المجتمع.