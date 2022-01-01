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عارض شائع يدل على الإصابة بمتحور "أوميكرون"

الأحد 23 يناير 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عارض شائع يدل على الإصابة بمتحور "أوميكرون"



وكالات / سما /

كشفت مفوضة الصحة العامة في مدينة شيكاغو الأمريكية أليسون أروادي أن أحد أهم الأعراض الذي قد يكون دليلا على الإصابة بمتحور "أوميكرون" حتى قبل إجراء الاختبارات الطبية هو التهاب الحلق.

وقالت في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "لاحظنا بالتأكيد أن التهاب الحلق هو علامة تنبؤ بالإصابة (بمتحور أوميكرون)".

وحثت أروادي المرضى الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا والزكام على افتراض أنهم أصيبوا بفيروس كورونا، إلى أن يظهر الاختبار الطبي خلاف ذلك.

بدوره قال المختص الروسي في مجال المناعة، فلاديمير بوليبوك، في وقت سابق إن الأعراض المميزة لسلالة أوميكرون لفيروس كورونا هي التهاب الحلق الشديد واحتقان الأنف والسعال الجاف.

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